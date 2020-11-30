Kuraklıktan en çok etkilenen iller arasındayız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Aylık Değerlendirme Raporu'na göre Çorum kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında bulunuyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Derinöz Barajı'nda kuraklık nedeniyle sular tamamen çekildi, su altındaki eski köprü meydana çıktı.

Amasya'da yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı düştü. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Amasya'nın Suluova İlçesinde bulunan Derinöz Barajı oldu. Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi. Öncelerde vatandaşların özellikle piknik yapmak için gittiği Derinöz Barajı'nda şimdilerde ise büyük bir sessizlik hakim oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçen günlerde Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) metoduna göre 2020 Eylül Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu 3 Aylık Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Alınan verilere göre ise kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında Tokat, Amasya, Sinop ve Çorum'un bulunduğu Orta Karadeniz Bölgesi oldu.

Suların yüzlerce metre çekildiği baraj havadan görüntülendi.

(İHA)