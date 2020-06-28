Kurban Bayramı'na ibadete açılıyor

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın ile birlikte belediye çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar'ın da katıldığı inceleme gezisi sonrası konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Belediyemizin çalışmaları, Çorum'un neden bölgenin parlayan incisi olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Pirbaba Sosyal Tesisleri, Otobüs Terminalindeki itfaiye müfrezesi, Yeni Mezbaha, Halk Et Kombinası ile devam eden alt yapı ve asfalt çalışmalarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte incelediklerini vurgulayan Oğuzhan Kaya, belediyenin çalışmalarını takdire şayan bulduğunu söyledi. Kaya, "Çorum’un neden bölgenin parlayan incisi olduğunu bugün bir kez daha görmüş olduk. Tüm bu belediyecilik hizmetlerinin yanında bir de halkımızın manevi ihtiyaçlarına dönük hizmetlerde bulunabilmek ayrıca takdire şayan bir hizmet anlayışı. Bugün, hemşehrilerimizin manevi anlamda ihtiyacına büyük ölçüde cevap verecek olan ve belediyemiz tarafından inşa edilen Kanuni Sultan Süleyman Camii’ni ziyaret ettik. Yaklaşık bin kişilik bir camimiz tamamlanmak üzere. İnşallah, en kısa zamanda bu güzel eserin de açılışını hep birlikte ve büyük bir coşkuyla yapacağız. Bu hizmetleri hemşehrilerimize sunduğu için Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

İnceleme gezisine katılan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da yaptığı konuşmada hizmetlerin belediye tarafından yapılmasının gurun verici olduğunu ifade ederek "Belediye Başkanımızla beraber Ulukavak Mahallemizde devam eden bir asfalt çalışmasını inceledik ve şimdi de buraya, Kanun-i Sultan Süleyman Camiimize geldik. Tabi gururlandık. Başkanımız, Çorum’da yüksek olan hizmet çıtasını daha da yükseğe çıkardı. Belediyelerimizin bu tarz hizmetler de yapıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Mahallemize hayırlı olsun. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi ve birlikte güzel hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Muhtardan hizmet teşekkürü

Akkent Mahallesinde yapımı devam eden Kanuni Sultan Süleyman Camii inşaatını Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte gezen Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler, caminin yapılmasını sağlayan başta Belediye Başkanı Aşgın olmak üzere bu güzel eserde tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Güler, "Mahallemiz genelinde cemaatimiz çok fazla olduğu için böyle bir ibadethaneye ihtiyacımız vardı. Buraya belediyemiz tarafından bin kişilik bir ibadethane yapıldı. İnşallah Kurban Bayramından önce de hizmete açılacak. Bu güzel eseri mahallemize kazandıran başta Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kanuni Sultan Süleyman Camii Kurban Bayramı öncesi ibadete açılacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Akkent Mahallesinde devam eden Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin Kurban bayramından önce ibadete açılacağını belirtti.

Belediye tarafından yapımı tamamlanan iki camiden ilki olan Ali Kuşcu Camii’nin açılışını yaptıklarını belirten Başkan Aşgın, ikinci caminin de açılışını Kurban bayramından önce yapmayı planladıkları söyledi. Başkan Aşgın, "Camimizin yapımında sona yaklaştık. Şu an minaresi yapılıyor ve bitmek üzere. Çevre düzenlemesi ve cami içerisindeki süsleme işlemlerinin de bitmesiyle birkaç hafta içerisinde bu eserimizi de hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Akkent Mahallemizde böyle bir ibadethanenin eksikliği çok fazla hissediliyordu. Yaklaşık bin kişi kapasiteli Kanun-i Sultan Süleyman Camiimiz, mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.

