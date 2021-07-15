Kurban kesim yerleri belirlendi

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların kurbanlıklarını kesebilecekleri kesim yerlerini belirledi.

9 farklı bölgede yapılacak kesim işlemleri için çalışmalarını hızlandıran Belediye, kurban kesim yerlerini arife günü kesime hazır hale getirecek.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle belediyenin kurban kesim yerleri ve bayram tedbirleriyle ilgili çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Belediye kurban kesim yerlerini de belirledi. Altyapısı Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan 9 farklı bölgede kurban kesim yerleri şunlar.

Mimarsinan Mahallesi 14. ve 29. Sokağın kesişim noktasındaki park,

Buharaevler Mahallesi Dr. Sadik Ahmet Caddesi Hz. İbrahim Camii yanı,

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesi ile Sülüklüevler 38. Sokak ve 48. Sokağın kesişim noktasındaki park alanı (Eski Tedaş şantiye karşısı),

Buharaevler Mahallesi 5. Cadde Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi,

Çamdeğirmeni 10. ve 19. Sokağın kesiştiği yer (Elektrik trafosu yanı),

İkbal Kent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sokak,

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 23. Sokak,

Gülabibey Mahallesi Mevlana Camii Yanı

İskilip yolu üzeri Yeni Hayvan Pazarı kurban kesim yeri

Belediye, kesim alanlarına et askı sehpaları ve küçük çadırlar da kurarak etlerin parçalanması için kurban kesim alanlarına kütükler de dağıtacak.