Kurban kesim yerleri belirlendi

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Valiliği 2020 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban kesim yerlerini belirledi.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında toplanan Komisyon, alınan kararlara aykırı hareket edenler hakkında cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

Kurban kesim yerleri olarak; Mimar Sinan Mahallesi (Sevgi Evleri yanı), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde Mehmet Akif Ersoy 38. Sokak ve Sülüklü Evler 48. Sokak kesişimi park alanı, Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cadde ile Buharevler 22. Sokak kesişimi (Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi), Ulukavak Mahallesi Çam Değirmeni 19. Sokak ve 10. Sokağın kesiştiği yer, İkbalkent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sokak, İskilip Yolu 5. km’deki Hayvan Pazarı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Hz. İbrahim Cami yanı, Bahçelievler İpeklievler 23. Sokak, Çorum Belediyesi Mezbahası, Gökbek Gıda A.Ş.’ne ait İskilip Yolu 4. km. (Gökbek-OLG Kesimhanesi) adreslerini belirleyen Komisyon, vatandaşların usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kendi bahçesi ve özel mülkünde kurbanlarını kendi imkânları ile hijyenik şartlara uymak suretiyle hayvana eziyet vermeden kesebilmelerine de müsade etti. Kesilen hayvanların kulak küpelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi, ana caddeye bakan bahçelerde kurban kesilmemesi istendi.

Vatandaşların, kurban kesimi için belirlenen yerler ile kendi özel mülkleri olan bahçelerinin dışında park, cadde, sokak araları ve kamusal alanlarda kesinlikle kurban kesimine izin verilmeyecek.

KURBAN KESİM ELEMANLARI YETİŞTİRİLECEK

Kurban kesim yerlerinde kurbanların dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, korkutmadan, ürkütmeden ve acı vermeyecek şekilde ehil kişiler tarafından kesimlerinin sağlanması amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından ‘Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’ açılacak.

Öte yandan, kurban satış yerindeki kurbanlık hayvanların sağlık taraması ve dezenfektan işlemleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilecek ve Covid-19 salgını nedeniyle gerekli tedbirler (maske, mesafe, el dezenfektanı, ateş ölçer vb.) alınacak.

Çorum Belediyesi, deri ve sakatatların toplanacağı konteyner ve benzeri ekipmanı temin edip, bayramın birinci günü bayram namazından çıkan vatandaşlara, kurban atıklarını koymak için poşet dağıtılacak.

CEZAİ İŞLEMLER

İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon kararlarına aykırı hareket edenler hakkında cezai işlemler uygulanacak.

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20. maddesinin (s) bendi gereğince, 351 TL;

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20. maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL;

Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.902 TL;

5199 sayılı Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı kanunun 28. Maddesinin (ı) bendi gereğince hayvan başına 4 bin 776 TL;

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 947 TL;

Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara ise 947 TL para cezası uygulanacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 17:22