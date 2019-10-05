Kurtulmuş, Cuma günü Çorum’a geliyor

FATİH BATTAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 11 Ekim Cuma günü Çorum’a geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u Çorum’a davet etti.

Ahlatcı konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızda Genel Başkan Vekilimiz Sayın Prof.Dr.Numan Kurtulmuş ile görüşerek teşkilatlarımızın ve hemşehrilerimizin selamını ileterek ilimize davet ettik. Davetimizden duyduğu memnuniyeti ifade ederek 11 Ekim Cuma günü Çorumumuza gelerek hemşehrilerimizle ve teşkilatımızla bir araya gelmekten son derece memnun olacağını belirtti. Sayın Başkan Vekilimize ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederim. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Prof.Dr.Numan Kurtulmuş 11 Ekim Cuma günü Teşkilatlarımız, Stk’larımız ve tüm halkımızla Çorum’da buluşuyor.” dedi