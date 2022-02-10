Kuruçay’da 151 konutun hak sahipleri belli oldu

FATİH BATTAR

TOKİ Çorum Merkez konut projesi kapsamında inşa edilen konutlardan 151'i için bugün hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Çorum Merkez Kuruçay Mahallesi'nde duyurusu yapılan konut projesi için sona yaklaşıldı. Çorum Merkez Kuruçay TOKİ hak belirleme kurası bugün saat 11.00'de yapıldı.

151 adet 2+1 konutun sahiplerinin seçildiği TOKİ Çorum Merkez Kuruçay kura çekimi canlı izlemek isteyen vatandaşlar, yayını TOKİ'nin sosyal medya hesapları ( Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ) üzerinden takip edebiliyor.

Kura çekiminin tamamlanması ardından asil hak sahipleri 17 Şubat 2022 - 04 Mart 2022 tarihleri arasında sözleşme imzalayacak. Yedek hak sahipleri ise 14 Mart 2022 - 18 Mart 2022 tarihleri arasında imzaları atacak.

Çorum Merkez Kuruçay'da inşa edilecek olan 2+1 TOİ konutları için hak sahibi belirleme kura işlemleri tamamlandı. Kura sonuçları düzenli olarak TOKİ'nin resmi internet sitesi olan TOKİ GOV TR üzerinden yayınlanıyor. İsim listesini aramakla uğraşmak istemeyen vatandaşlar yine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden '' Satış ve Duyurular '' bölümüne tıklayacak, ardından ''Kura Sonuç Sorgulama '' sekmesine girdikten sonra TC kimlik numaralarını yazarak saniyeler içerisinde ev sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecekler.

Kura sonucunu öğrenmek için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 17:05