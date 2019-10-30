‘Kutlamalar alkışı hak etti’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bu yıl daha farklı bir coşkuyla kutlandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın çeşitli etkinliklerle dolu dolu kutlandığına işaret eden Tüfekçi, “Kutlama programları gerek katılım, gerekse coşku ve içerik açısından bu sene, geçtiğimiz yıllara oranla daha farklıydı. Kadeş Meydanı’nda yapılan etkinlikler göz doldurmuş ve alkışı hak etmiştir. Bayram etkinliklerinin demokrasi havasında, büyük bir olgunluk ve coşku içinde geçmesine katkıda bulunan başta Valimiz Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın olmak üzere milletvekillerimize, siyasi parti yöneticilerimize, güvenlik görevlilerimize, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin temsilcilerine ve halkımıza teşekkür ederiz. Cumhuriyet coşkusunun artarak, büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz. Bizi biz yapan değerlere hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Ortak noktamız vatanımız, milletimiz, ay yıldızlı bayrağımız, toprak bütünlüğümüz ve milli değerlerimizdir. Atatürk’ün yolundan sapmadan, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkarak hep birlikte kardeşliğimizi güçlendirmek, aydınlık geleceğimizi oluşturmak durumundayız.” dedi.

CHP İl Başkanı Tüfekçi, ayrıca eski Özel İdare, Sağlık Müdürlüğü, Tekel binası ve bazı gayrimenkullerden oluşan bölgeye yaptırılan meydana ‘Kadeş Barış Meydanı’ isminin verilmesini sağlayan Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerine de teşekkür ederek, Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş isminin Çorum’a çok yakıştığını vurguladı.