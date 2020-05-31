RECEP MEBET

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının özgürlüğüne kavuşması amacıyla düzenlenen Mavi Marmara Seferi’nin 10. yılına özel bir anma programı düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ‘Kutlu Sefer 10 Yaşında’ sloganıyla organize ettiği anma programı dün akşam sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Programa İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Sosyal Doku Onursal Başkanı Nureddin Yıldız, Hamas Siyasi Büro Eski Başkanı Halid Meşal ve Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa konuk oldu.

Mavi Marmara şehitleri Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Cengiz Songür, Cevdet Kılıçlar, Çetin Topçuoğlu, Fahri Yaldız, Furkan Doğan, İbrahim Bilgen, Necdet Yıldırım ve Uğur Süleyman Söylemez’in dualarla anıldığı programa Mavi Marmara gazilerinden Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı da video mesajıyla katıldı.

Mavi Marmara Gemisi’nde 31 Mayıs 2010 gecesi yaşananların canlandırılmasıyla başlayan programda, 10. yıla özel olarak çekilen ‘Sinyal’ adlı kısa film de izleyicileriyle buluştu.