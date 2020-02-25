Kutsal topraklardaki projeye Çorum’dan büyük destek

RECEP MEBET

Suudi Arabistan genelindeki Türk Okulları’nda öğrenim gören çocuklar için başlatılan ‘Her Öğrenciye Bir Kitap’ adlı projenin Çorum’dan büyük destek gördüğü açıklandı.

Umre ziyareti için kutsal topraklarda bulunan Çorum Müftüsü Muharrem Biçer ve beraberindeki kafilenin, proje kapsamındaki kampanyaya 500’e yakın kitapla destek verdiği bildirildi.

Proje Sorumlusu Ahmet Daştanbek’e teslim edilen kitaplar toplama merkezinde yerini alırken Türkiye’den götürülen diğer hediyeler de öğrencileri sevindirdi.

‘İSLÂM’IN İLK EMRİ: OKU’

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hac ve Umre Koordinatörü hemşehrimiz Ahmet Daştanbek, geçtiğimiz günlerde Çorum’dan yola çıkan 300 kişilik kafilede yer alan umrecilerin de birer kitapla kampanyaya destek verdiğini söyledi.

İslâm dininin ilk emrinin ‘oku’ olduğunu hatırlatan Daştanbek, “Bu doğrultuda okumak ve okutmayı teşvik etmek de dinimizin emri. Böylesi bir gaye ile hazırladığımız projeye destek veren Çorum halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

Proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gönüllü kitapseverlerin gönderdiği 1500’e yakın kitabın Mekke’ye ulaştığını belirten Daştanbek, “Her Öğrenciye Bir Kitap Projesi için bağışlanan kitapları Mekke’deki Dar-ül Hady Otel’de sergiliyoruz. Suudi Arabistan genelinde halen 3500 kişi öğrenim görüyor. Hedefimiz 5000 kitaba ulaşmak. Proje finalinde, toplanan tüm kitapları özel bir programla öğrencilere hediye edeceğiz” diye konuştu.

TEK BAŞINA 285 KİTAP TOPLADI

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Mekke ve Medine başta olmak üzere Suudi Arabistan genelinde faaliyet gösteren Uluslararası Türk Okulları’nda öğrenim gören çocuklar için düzenlenen ‘Her Öğrenciye Bir Kitap’ projesine anlamlı bir destek de Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tusem Merve Daştanbek’ten geldi.

Proje Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in kızı olan Tusem Merve, tek başına 285 kitap toplayarak kampanyanın rekor bağışını gerçekleştirdi.

Düzenlenen proje dahilinde Türkiye’nin pek çok şehrinden kitap bağışı yapıldığını anlatan Ahmet Daştanbek, kendi kızının projeye verdiği destek karşısında duygulandığını söyledi.

Suudi Arabistan’daki Türk Okulları’ndaki öğrencilerle olan kan kaşdeşliğini ‘kitap kardeşliği’ne dönüştürdüklerini dile getiren Merve ise, “Babamın başlattığı bu projeden dolayı mutlu ve gururluyum. Her zaman eğitimi ön planda tutan babamın ellerinden öpüyorum. Kampanyayı tüm arkadaşlarımla beraber destekliyor ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖRNEK PROJEYE ÖVGÜ

Suudi Arabistan Türk Konseyi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise proje faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Ebu Bekir Aydın, Mekke Umre Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Mekke Umre Koordinasyon Sorumlusu Ahmet Daştanbek ile görüşen Aydın, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize ve eğitim camiasındaki öğrencilerimize yönelik sağladığı maddi ve manevi desteğe teşekkür etmek için Ahmet Daştanbek'i ziyaret ettim. Suudi Arabistan’da başlatmış olduğu, ‘Her Öğrenciye Bir Kitap Projesi’nden dolayı Diyanet Işleri Başkanlığımıza, Mekke Koordinasyon Ekibine ve Daştanbek'e teşekkür ederim. Eğitim gönüllüsü bir kardeşimizin Mekke’de görevde olması da bizleri ayrıca sevindiriyor. Suudi Arabistan’da ugulanan bu örnek proje inşallah hayırlı ve başarılı olur” diye konuştu.

Arabistan’daki Türk Okulları’nda halen Mekke’de 237, Medine’de 531, Cidde’de 962, Abha’da 132, Taif’te 207 öğrenci gördüğünü belirten Ahmet Daştanbek de, “İstanbul - Bahçelievler, İstanbul-Ataşehir, Bursa, Adıyaman, Uşak, Eskişehir, Adana, Mersin ve diğer illerden gelen vatandaşlarımız ve din gönüllüsü Diyanet personelimiz de umre için geldikleri Mekke'de kitap kampanyamıza destek verdiler. Yanlarında getirmiş oldukları Dünya Klasikleri, Türk Klasikleri, Sınavlara Hazırlık, Bilim-Çocuk, Tarih ve Kişisel Gelişim eserlerinden oluşan 500 adet kitap ve çeşitli hediyeler Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Koordinasyon Merkezi’ne teslim edilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Proje Sorumlusu Daştanbek, kampanyaya katkıda bulunan herkese şükranlarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 19:08