‘Kuzu Küşleme’ birincilik getirdi

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Karadeniz Bölgesi Liseler Arası Yemek Yarışması’nda birinci oldu.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) sponsorluğunda, Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi Liseler Arası Yemek Yarışması’na katılan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ana yemek kategorisinde birincilik elde etti.

Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerinden Nurettin Hazar Sönmez, Umut Demir, Burak Aktaş ve Sezer Yadigar, Alan Şefi Hülya Hallı ve Alan Öğretmeni Nuran Köse Özkurşunlu refakatinde katıldıkları yarışmada ‘Harisa Eşliğinde Kuzu Küşleme’ isimli yemekle Karadeniz Bölge Birincisi oldular.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 20:20