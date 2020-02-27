Kuzu ölümlerine dikkat!

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, yazılı bir basın açıklaması yaparak, kuzu doğumların başlaması ile birlikte önemli hale gelen yeni doğan kuzu kayıpları ile ilgili olarak koyunculuk yapan üreticileri uyardı.

Kuzu ölümlerinin genellikle hastalıklardan ve yetersiz bakım besleme şartlarından kaynaklandığını belirten Sarı; “Doğum sonrası kuzu kayıpları büyük oranda yetersiz bakım beslemeden kaynaklanmaktadır. Bunda yetiştirme şekli kadar ortam sıcaklığı ve hava cereyanları ile beslenme önemli büyük rol oynamaktadır. Yetiştiricilerimiz, doğumdan itibaren sütten kesime kadar olan ki dönemde hayvanlarının bakım ve besleme koşullarını iyileştirerek kuzu ölümlerini ve bundan kaynaklı işletme verim kayıplarının en aza indirebileceklerini unutmamalıdırlar. Ortam hijyeni yeni doğan için son derece önemlidir. Anaç koyun kuzulamadan önce doğum bölmeleri temizlenmeli ve doğum gerçekleştiğinde de göbek kordonu 2,5-3 cm alttan kesilerek tentürdiyotla iyice dezenfekte edilmelidir. Doğum sırasında kuzu ve annesi soğuk hava cereyanından da korunmalıdır. Ayrıca Bakanlığımızca belirlenen Şap, Brusella, PPR gibi hastalıklara karşı, kuzularımız belirlenen program çerçevesinde aşılamaya tabi tutulmaktadır. Yetiştiricilerin, kurumumuz hayvan sağlığı personeli tarafından yapılan koruyucu aşılarla hayvanlarını aşılatması gerekmektedir. " dedi



Sarı, kuzu ölümlerinin önüne geçilmesi için ağız sütü ile beslenmenin çok önemli olduğu belirtti. Sağlıklı bir kuzu elde etmenin en önemli yolunun yavrunun ağız sütü içmesinden geçtiğini kaydeden Sarı; “Kuzunun hastalıklara karşı direncini sağlayan bağışıklık maddelerinin miktarı doğumdan sonraki ilk 15 dakika ile 4 saat arasında verilecek olan ağız sütünde en yüksek orandadır. Ağız sütünde bulunan bağışıklık maddeleri zaman içinde azalır. Bu nedenle, bir kuzunun doğumdan sonra ilk 1-4 saat içinde ağız sütünden mutlaka alması gerekmektedir. Yetiştiricilerimizin bazıları ağız sütü ishal yapıyor diye kuzulara içirmemekte ya da az içirmektedir. Bu uygulama tamamen yanlıştır. Kuzu ağız sütünü almaz ise hastalanır ve iyi gelişemez. Kuzular bir haftalık oluncaya kadar annesiyle birlikte doğum bölmesinde kalmalı, 15’inci günden itibaren kaliteli kuru ot veya kuru yonca otu ile kuzu başlangıç yemine geçilerek, bir aydan sonra da meraya çıkarılmalıdır. Üreticilerimize yeni sezonda bol kazançlı ve bereketli bir yıl dilerim.” ifadelerini kullandı.