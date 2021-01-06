‘KYK borçları silinsin’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Türkiye’de milyonlarca gencin Kredi Yurtlar Kurumu’na olan borcu yüzünden mağduriyet yaşadığını söyledi.

AK Parti hükümetinin CHP’li milletvekillerinin KYK borçlarının silinmesine ilişkin önerisini kabul etmediğini hatırlatan Topkül, yandaşların vergi borçlarının yerine, gençlerin geleceğini ipotek altına alan KYK borçlarının silinmesini istedi.

Topkül, “KYK borçları ve üniversite mezunu gençlerin iş bulamaması, ailesinden utana sıkıla harçlık alan ve maddi imkansızlıklar yüzünden geceleri uyuyamayan, ailesinin yüzüne bakamayan genç nesiller oluşmasına neden oluyor.” dedi.

Topkül, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Sosyal devlet anlayışı olmadığı için öğrenciyi birer müşteri gibi gören zihniyet yüzünden gençler okurken kredi almak zorunda kalıyor. Mezun olduktan sonra da bu krediyi ödeyebilecek bir iş bulamadıkları için yüksek faizler eşliğinde 30 bin liraları bulan borç yüküyle karşılaşan gençlerin geleceklerine dair umudu tükeniyor. Çok sayıda genç arkadaşımız için yasal işlem başlatılmış durumda.

Gençler AKP’nin 18 yıldır bitmeyen masalları karşısında düşünceleri ciddiye alınsın istiyor, ekonomik özgürlük istiyor, iş bulabilmek için torpil değil eşit haklar istiyor, en çok da adalet istiyor. Ve biliyoruz ki 97 yıldır Türk evlâtlarına kol kanat geren, onların sorunlarına çözüm arayan ve bunu başarabilecek olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP, daima genç kardeşlerimizin geleceğe umutla bakmalarının teminatı olacaktır.”