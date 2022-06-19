Lalezar ismi kamuoyunda kabul görmedi

EROL TAŞKAN

Prof. Dr.Hayrettin Karaman Külliyesi’ne inşa edilen Kur’an Kursu’nun ismi Lalezar Kur’an Kursu olarak kondu.

Kamuoyu, Lelazar ismini tabela asıldığı zaman gördü. İlk andan itibaren ciddi bir memnuniyetsizlik yansırken, bina bakımından olukça modern olan Kur’an Kursu’nun ismi kamu tarafından kabul görmedi.

Gazetemizi arayan çok sayıda vatandaş, yeni Kur’an Kursu’nun değerlerimizi daha iyi temsil eden bir isimle anılmasının daha yerinde olacağını ifade ederken, “Bu ismi kim buldu, kim önerdi bilmiyoruz ama, internette bu ismi arattığınız da pek çok bar ve pavyonun, pek çok eğlence merkezinin ismi çıkıyor. Bu ismi koyanlar iyi niyetle yola çıkıp, Lale Bahçesi anlamına gelen Lalezar ismini Kur’an Kursu’na vermiş olsalar bile, kamuoyunun daha benimseyeceği bir ismin iyi bir araştırmayla ve istişareyle bulunabileceğine inanıyoruz.” yorumlarında bulundu.