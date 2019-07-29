Leblebici esnafı bilimsel destekten heyecan duydu

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) Öğretim Görevlisi Gıda Mühendisi Hakan Apaydın tarafından hazırlanan leblebi projesi, sektörde ve kamuoyunda heyecanla karşılandı. Çorum Belediyesi tarafından desteklenmeye değer bulunan proje, Çorum Leblebisi'nin ve sektörün geleceği açısından büyük bir memnuniyet uyandırdı.



Haberimiz üzerine konuya ilişkin görüşlerini ve memnuniyetlerini ifade eden sektör temsilcileri, yapılacak çalışmalara destek olmayı ve içerisinde yer almayı istediklerini kaydetti.

Laboratuvar bünyesinde gerçekleştirilecek sayısız deney ve ölçümlerle, Çorum Leblebisi'nin kalitesini artırmaya dönük çalışmalar, ünü Türkiye sınırlarını aşan Çorum Leblebisi'ni bilimsel veriler ve sonuçlarla daha da güçlendirecek.