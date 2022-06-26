‘LGBTİ ahlâksızlığına engel olamıyorsak vay halimize’

M.BURAK YALÇIN

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı, sözde LGBTİ+ Onur Haftası ile ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Bulut, “Evlatlarımızı sapkınlığa, ahlâksızlığa, lut kavminin akıbetine esir etmeyeceğiz. Bu aziz milletin evlatlarının izzet ve şerefi için mücadele edeceğiz. Bizler bu alçaklığa engel olamıyorsak, bu ahlâksızlığı düzeltemiyorsak vay halimize” dedi.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı PTT Merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş ve bazı partililer de hazır bulundu.

‘UYARIYOR VE İHTİMAL DAHİLİNDE HAKKA ÇAĞIRIYORUZ’

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Bulut, basın açıklamasını yapmalarındaki amaçlarının LGBTİ’lileri ve onların destekçilerini uyarmak ve ihtimal dahilinde hakka çağırmak olduğunu söyledi.

‘DEĞERLERİMİZİN TAHRİBATI VE YOK EDİLME ÇABASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Türkiye’nin ahlâki, toplumsal, dini değerlerinde yozlaşma ve insanların geçmişle bağını kopartmak suretiyle yalnızlaştırma, umutlarını ve dayanağını elinden alma çalışmalarının yayıldığını belirten Ali Bulut, “Geldiğimiz noktada, özellikle son birkaç yılda, belli şer odaklarının düğmeye basmasıyla, hükümetler ve uluslararası organizasyonlardan aldıkları desteklerle, LGBT ve türevleri, zinayı koruyan kanunlar ve nizamlar, cinsiyet eşitliği çalışmaları, kaldırılan İstanbul Sözleşmesi ve halen yürürlükte olan ilgili kanun maddeleri ile bu değerlerin tahribatı ve yok edilme çabası ile karşı karşıyayız” dedi.

‘BU İZANSIZLIK VE EDEPSİZLİK GERİ KALMIŞLIĞIN VE KARANLIĞIN BİR TEZAHÜRÜDÜR’

Cinsiyet eşitliği, onur ve özgürlük gibi süslü kavramlarla servis edilen ve birtakım kişiler ve kurumlar tarafından desteklenen bu onursuzluğun ve ahlâksızlığın karşısında olduklarını aktaran Bulut, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu izansızlık ve edepsizlik olsa olsa geri kalmışlığın ve karanlığın bir tezahürü olabilir. Avrupa uyum yasaları adı altında normalleştirilmeye çalışılan ve desteklenen LGBT dernekleri sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren insanların sayısının küçümsenmeyecek rakamlarda olduğu ülkemizde, İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre bu derneklerin 1 yılda 25 milyon dolar yardım alması kabul edilebilir bir durum değildir.

Başta sosyal medya fenomenleri olmak üzere, televizyon film ve dizileri, dergi ve gazeteler hatta çizgi filmlerde bile eşcinsellik özendirilmektedir. Lüks yaşantılar içerisinde gençlere rol model olarak tanıtılan isimlerin eşcinsellik üzerine yaptığı çağrılara dur denmiyor. Bayan Voleybol Milli Takım oyuncularımızın içerisinde bile bu sapkınlık içerisinde olanlar seçilerek normalleştirilmeye çalışılıyor.

‘CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE SGK GÜVENCESİ’

Devletin önemli bir kurumu olan SGK, cinsiyet geçiş ameliyatlarının protezler dahil devlet güvencesinde olduğunu açıklayarak bu sapkınlıklara meşruiyet kazandırıyorken, aynı SGK SMA hastası yavrularımızın tedavi masraflarının tamamını karşılamaktan aciz kalıyor. Bu durum bize, hükümetin, devletin temel amaç ve görevlerini yerine getirme noktasında sağlıklı ve samimi karar almadıklarını gösteriyor.

Son günlerde sosyal mecralarda yaygınlaşan, normalleştirmeye çalışan bir LGBT sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sorun ekonomiden çok daha mühim bir sorundur. Toplumları ayakta tutan en önemli unsur sağlam bir aile yapısıdır. Nesli korumak aileyi korumakla ancak mümkündür. Biz, toplumun çekirdeği olan aileyi koruyamazsak, ülkemizin ayakta kalabilmesi mümkün değildir.

‘EVLATLARIMIZI SAPKINLIĞA, AHLÂKSIZLIĞA, LUT KAVMİNİN AKIBETİNE ESİR ETMEYECEĞİZ’

Bizler ileride, ‘bunca ahlâksızlık yayılırken ve topluma bu ahlaksızlık dayatılırken siz ne yapıyordunuz?’ diye soracak olan evlatlarımıza ve neslimize ‘sessiz kalmadık, görmezden gelmedik, bizlere bırakılan mukaddes emanete sahip çıktık’ diyebilmek için bugün buradayız. Tarihin üzerimize yüklediği misyon gereği buna mecburuz.

Bizler bu alçaklığa engel olamıyorsak, bu ahlâksızlığı düzeltemiyorsak vay halimize. 1000 yıl İslam’a hizmet etmiş aziz milletin evlatları olarak bu güruha ve destekçilerine sesleniyoruz. Millî görüş gençliği olarak bu aziz milletin evlatlarına sahip çıkacağız. Evlatlarımızı sapkınlığa, ahlâksızlığa, lut kavminin akıbetine esir etmeyeceğiz. Bu Aziz milletin evlatlarının izzet ve şerefi için mücadele edeceğiz.

‘YETKİLİLERİ BU AHLÂKSIZLIĞA SON VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ’

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın söylediği gibi ‘Para kaybedebilirsiniz, bunu yeniden çalışarak kazanabilirsiniz. Allah muhafaza toprak da kaybedebilirsiniz, toprağı da tekrar savaşarak alırsınız. Ama bir nesli kaybettiğiniz zaman bunu bir daha kazanmamız mümkün değildir’ düşüncesiyle ‘önce âhlak ve maneviyat’ diyoruz.

Bu doğrultuda, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları olarak bizi biz yapan değerleri hiçe sayan, kaleyi içten fethetmek için uğraşan, ahlaksızlıklarını gençlere empoze etmeye çalışan LGBT derneklerinin her alanda karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyor, devlet yetkililerimizi bu ahlaksızlığa son vermek için göreve davet ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022, 15:03