LGS 2. ve 3.’sü Doğa’dan

Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2. ve 3.’sü Çorum Doğa Koleji öğrencileri oldu.

Doğa Koleji öğrencisi Ertuğrul Çınar 494,2122 puanla ve 0.02 yüzdelik dilimle Çorum 2.’si olurken, Ömer Faruk Tokgöz 492,2831 puanla ve 0.03 yüzdelik dilimle Çorum 3.’lüğü elde etti.

Özel Çorum Doğa Ortaokulu Müdürü Burçin Alben, İlk % 1’de 3, ilk % 2’de 7, ilk % 3’te 8, ilk % 4’te 10 ve ilk %10’da 11 öğrencimiz yer alarak LGS’de büyük başarı kazanmıştır. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 19:04