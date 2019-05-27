Lila Akademi 13.yılını öğrenci ve velileri ile birlikte kutladı

FATİH BATTAR

Lila Akademi Sanat Merkezi, 13.kuruluş yıldönümünü Devlet Tiyatro Salonu’nda klasik bale, modern dans, piyano, keman, gitar ve jimnastik öğrencileri ile hazırladığı muhteşem gösterisiyle kutladı.

Çorum’un sanat ve sporda tek adresi olan Lila Akademi Sanat Merkezi 13.kuruluş yıl dönümünü öğrenci ve velileri ile birlikte muhteşem yıl sonu gösterisi ile kutladı.

Yıl sonu etkinliğine Lila Akademi ve Sanat Müdürü Didem Hamoğlu, Lila Akademi Sorumlusu Zuhal Kizir, Lila Akademi Sanat Merkezi öğrencileri ve velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Lila Akademi Müdürü Didem Hamoğlu; 13.yılımızı kutlarken bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli veliler bir yılın emeğinin sonucu göreceğimiz bu programda, sizlerin de emeği çok büyük. Göstermiş olduğunuz özveriye, tüm öğretmenlerim ve kendi adıma tek tek teşekkür ederim. Bir yılın emeğinin sonucunu göreceğimiz bu programda her hafta sonu Ankara’dan gelen Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Şule Sezener’e, Piyanoda Sevilay Kılıç’a, Piyano ve OFRR’da Ebru Özeşer’e, Piyano ve Yan Flut de Aslı Ortakcı’ya, Yoga’da Nazlı Arslan’a, Beden Eğitimi ve Plates’de Görsev Atay’a, Cimnastik de Azize Akdoğan’a, Plates ve Reformer’da Hacire Gülüstan’a, Zumba’da Özlem Demirtaş’a, Zumba Ziin’de Nuriye Çınar’a, Latin Dansları ve Düğün Dansların’da Ebru Hüsna Demir’e,teknik ekibimize ve Akademi Sorumlumuz Zuhal Kizir’e tüm emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi



Konuşmaların ardından öğrenciler yıl boyunca dersini aldığını piyano, jimnastik, bale, latin dans ve çeşitli dans gösterilerini sergiledi. Piyano performansı ile başlayan gecede ilk olarak piyano öğretmeni Sevilay Kılıç yönetiminde 9 öğrenci yeteneklerini sergiledi. Ardından modern dans grubu öğrencilerinin ‘Palyaço’ dansı büyük ilgi gördü. Programın devamında sahneye çıkan minik baleler gösterileri ile büyük alkış topladı.

Program çeşitli dans gösterileri ile devam ederken, programı izlemeye gelenler büyük keyif aldı.