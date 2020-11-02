LÖSEV’den farkındalık çağrısı

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LÖSEV İl Temsilcisi Sevim Ozünel, lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına kamuoyuna çağrıda bulundu.

Lösemili Çocuklar Haftası’nın bugün başladığını hatırlatan Sevim Ozünel, sosyal medya kullanıcılarına seslenerek herkesi #LÖSEVdeHerÇocukKahraman etiketli paylaşımlar yapmaya davet etti.

Kısa adı LÖSEV olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın haftayla ilgili faaliyetlerinden bahseden Ozünel, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

‘HER ÇOCUK BİR KAHRAMAN’

“2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Her Çocuk Bir Kahraman" sloganı ile farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

90'lı yılların sonlarında lösemi, Yeşilçam'da sonu acı ile biten filmlerin konusu olan amansız bir hastalıktı. O yıllarda en iyi ihtimalle yüz lösemi hastası çocuğun sekseni kaybediliyordu. Çocukların ölüm raporları 'lösemi' diye tutulsa da; o çocuklar kötü tedaviden, enfeksiyondan, açlıktan ve en acısı da umutsuzluktan ölüyordu. Bugün ekstra hijyen önlemleri sağlıklı ve yeterli beslenme ile yüksek moral sayesinde yüzde 92 başarıyla LÖSEV lösemili çocuklara umut olmaya devam ederken bir kere daha altını çizmek ister ki 'Lösemi önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır!'

Her çocuğun bir kahramana ihtiyacı vardır. LÖSEV olarak mücadelelerinde ellerinden tuttuğumuz binlerce çocuğumuza sesleniyoruz ki asıl kahraman sizsiniz..." LÖSEV olarak tüm Türkiye'yi hafta boyu #LÖSEVdeHerÇocukKahraman etiketli paylaşımlar yaparak lösemiyle mücadelede farkındalık oluşturmaya çağırıyoruz.

‘ELÇİMİZ OLABİLİRSİNİZ’

Sosyal medyada farkındalık oluşturmanın yanında bireysel olarak lösemili çocuklara destek vermek isteyenlere de seslenmek istiyoruz. Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise olarak okulunuzda, iş yerinizde, sosyal çevrenizde afişler asıp, Lösemili Çocukların Sesi yayınlarını dağıtabilirsiniz. LÖSEV İncileri projesine katılıp okulunuzda, LÖSEV Fayda Toplulukları'yla da üniversitenizde lösemi ve kanser başlıklarıyla etkinlikler düzenleyerek sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alabilirsiniz. Aynı bilinçle işyerinizde kurum elçimiz olup çalışma arkadaşlarınızı kansere karşı bilgilendirip LÖSEV'e destek olmalarına ön ayak olup, hayata tutunan çocuklara yardım sağlayabilirsiniz.

Lösemili çocuklar için kamudan da bazı beklentilerimiz var. Kanser tedavisi ilaçlarının bazıları eczanelerde bulunmazken, bazıları da Eczacılar Birliği'ne ödeme yapılmadığı için 500-1000 Euro gibi büyük farklarla temin edilebiliyor. Öte yandan 17 yıldır SGK lösemi tedavisinin hastanelere ödemesine zam yapmazken, enflasyon ve dövizdeki yükselişle tedavi giderleri her geçen gün artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sorunlar için adım atmalı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da toprağımızdan çatalımıza gelen kanserojen ürünlerin önüne geçmelidir. Tüm belediyeler çocuk parkları için daha fazla yer ayırmalı, Lösemili Çocuklar Okulları için de LÖSEV'e alan tahsisinde bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı lösemili çocukların umudu LÖSEV 'in Ankara'da bulunan LÖSANTE hastanesi için derhal tam ruhsat vermelidir.”

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 11:51