LÖSEV’den Ramazan Ayı çalışması

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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ramazan Ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlattı.

LÖSEV İl Temsilcisi Sevim Ozünel, ‘Önce Çocuklar İyileşsin’ sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Sevim Ozünel, “Ramazan Ayı’nda yapacağınız bağışlarla, fitre ve zekatlarınızla yoksul bir aileyi doyurup hasta bir çocuğun iyileşmesine katkı sağlayarak gözü yaşlı bir anneyi güldürebilirsiniz” dedi.

LÖSEV’in geleneksel hale getirdiği Ramazan yardımlarının Türkiye’nin dört bir yanındaki lösemili çocuklar ve ailelerine ulaştırıldığını anlatan Ozünel, “Derneğimizin ismi ve lösemili çocukların adını kullanıp kapı kapı dolaşarak dergi satmak, sahte kimlik ve makbuzlarla sizden para talep eden dolandırıcılara itibar etmeyin” uyarısında bulundu.

Çorumlu hayırseverlere seslenen Ozünel, “Bağışlarınızla hayat kurtarın” diyerek lösemili çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelerine destek vermek isteyen herkesi LÖSEV’in kampanyasına bağışta bulunmaya davet etti.

Bağış kampanyası tanıtımı çerçevesinde Çorum’daki faaliyetlerinin süreceğini dile getiren Ozünel, detaylı bilginin www.losev.org.tr adresinden edinilebileceğini sözlerine ekledi.

KORONA GÜNLERİNDE LÖSEV İŞ BAŞINDA

LÖSEV, COVİD-19 tehdidi karşısında en savunmasız olan kanser ve lösemi hastalarının yanında olmaya devam ediyor.

Ailelerine, hijyen ve gıda kolilerinin yanı sıra kırmızı et desteği veren LÖSEV, çalışanları ile iş başında. Sosyal mesafeyi koruyarak, dönüşümlü çalışma modeline geçen LÖSEV, olağanüstü durumlarda dahi ‘yalnız değilsiniz’ mesajını veriyor.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer veriliyor:

“Dünyayı saran Korona salgını karşısında en dezavantajlı kesim bağışıklık sistemi düşük olanlar. Yoğun kemoterapi ve ilaç tedavisi alan kanser hastaları bu dönemde en savunmasız kesimlerin başında geliyor. Tedavi nedeniyle her türlü tehdide açık hale gelen lösemi ve kanser hastaları, COVİD-19 salgını karşısında korunmaya en çok ihtiyacı olanlardan. Dar gelirli, temel ihtiyaç malzemelerine dahi ulaşamayan lösemi ve kanser hastalarının yardımına ise, her zaman olduğu gibi LÖSEV koşuyor.

Aldığı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun çalışmalarına devam eden LÖSEV, hijyen kolisinden gıda ve et desteklerine kadar koli gönderimlerine tam gaz devam ediyor. LÖSEV çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan koliler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. Temel gıdadan hijyen malzemelerine, oyuncaktan maskeye tüm ihtiyaçlar, kayıtlı LÖSEV ailelerinin kullanımına sunuluyor.

LÖSEV ÇALIŞANLARI İŞ BAŞINDA

Bağışçıların destekleri ile yardımlarını hız kesmeden sürdüren LÖSEV, salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük önem veriyor. Dönüşümlü çalışmanın yanı sıra, ek hijyen kurallarını da dikkate alan LÖSEV çalışanları, hem bağışçılarının hem de ailelerinin güvenine bir kez daha layık olduğunu bu zor günlerde de gözler önüne seriyor.”

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 19:05