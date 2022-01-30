‘Lütfen Çorum’a el atın’

EROL TAŞKAN

Ankaralı gazeteci Zihni Çakır, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’ in istifasını değerlendirdiği paylaşımda, Teşkilatlardan Sorumlu AK Parti Genel Yardımcısı Erkan Kandemir’e “Çorum’a el atın” dedi.

“Çorum’da zorla istifa skandalı” başlığı ile paylaşım yapan Zihni Çakır, Reşit Keleş'in istifasının "zorla" alınmasına sebep olan olayla ilgili "adli mercilere yansımış" konuda her ne kadar "şikayeti geri çekme" söz konusu olsa da o izleri ulaşmak UYAP a bakar... Sn. @erkankandemir Çorum'a el atın lütfen!” sözleriyle Çorum’da yaşanan istifanın sebeplerinin araştırılması yönünde çağrıda bulundu.

Çorum’da bir şeylerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını iddia eden Zihni Çakır, paylaşımında AK Parti Çorum Teşkilatı ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı da etiketleyip, “Konu ortaya çıkarsa hepiniz yanarsınız” uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 18:56