‘Lütfen evlerimize dönelim’

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün tam kapanmanın 7.gününde denetim yapan ekipler, kısıtlamaya rağmen caddede kalabalık oluşunca anons geçerek kalabalığa ‘evlerinize dönün’ çağrısı yaptı.

17 günlük kısıtlamanın 7.gününde ekipler denetimlerini sürdürüyor. Gazi Caddesi’nde kısıtlama denetimleri yapan ekipler, caddede gezintiye çıkan vatandaşları uyararak; “İşi olmayan vatandaşlarımız lütfen evlerine dönsün. Sokağa çıkma yasağı var. İhtiyaçlarımızı giderelim hemen evimize gidelim. Sokaklarda boş boş dolanmayalım’ anonsu yaptı.

Bu arada PTT önünde de uzun kuyruk oluşunca ekipler devreye girerek vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Polis ekipleri sık sık devriye atıp anons yaparak işi olmayanların sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 15:37