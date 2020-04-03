'Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'

MURAT ÇETİN

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüsü ile ilgili belediye hoparlöründen vatandaşı uyardı.

Evden kalma konusunda Çorumlular'dan uyarıları dikkate almalarını isteyen Belediye Başkanı Aşgın, hemşehrilerine şu sözlerle seslendi,

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinizde kalmanız hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığı için son derecede önemli. Değerli hemşehrilerim, biz Çorum Belediyesi olarak virüsün yayılımını engellemek için gece gündüz gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Lütfen sizler de zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle… Selam ve saygılarımı sunuyorum."

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 21:00