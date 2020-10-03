MADO'dan filyasyon ekiplerine jest

MADO, Çorum'da gecesini gündüzüne katarak halkın sağlığını korumak için görev yapan filyasyon ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

AHL Park'ta hizmet veren MADO tarafından filyasyon ekiplerine 3 gün boyunca baklava ikram edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon ekipleri ile görüşen MADO personelleri, ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını ve bu nedenle şirket olarak onların yanında olduklarını göstermek ve motivasyonlarını yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Şirketin pandemi döneminde sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğinin altını çizen MADO personelleri bu gibi çalışmaların birlik ve beraberliğe katkı sağladığını vurguladılar.

Filyasyon ekibinde bulunan sağlık çalışanları ise MADO personellerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)