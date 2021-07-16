Mahsur kalan Çorumlu işçiler yurda döndü

FATİH BATTAR

Kazakistan’ın Çimkent Kenti’ne çalışmak için gittikten sonra, firma tarafından yüzüstü bırakılan Çorumlu işçiler Türkiye’ye döndü.

Çektikleri video ile durumlarını anlatmaya çalışan Çorumlu ve Ordulu işçilerin dramı gazetemize yansıdıktan sonra, Kazakistanlı Timur Nüsuphan’ın da yakından ilgilendiği işçiler dün yurda dönüş yaptı.

Konu ile ilgili İnşaat Emekçileri Sendikası (İnşaat-Sen) tarafından yapılan açıklamada, “Kazakistan’da işçilerin, Türkiye’den ise sendikamızın Almati Başkonsolosluğu ile görüşmeleri sonucu OMYAP patronu 11 işçinin biletini aldı. 2 işçinin ise biletini almayarak sorumluluğu üzerinden attı. Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 2 işçinin bileti, işçilere senet karşılığında alındı. Kazakistan’da mahsur kalan 13 inşaat işçisi Türkiye’ye döndü. İşçilerin çalıştıkları süre boyunca gasbedilen maaşlarını almak için tüm hukuki yollara başvuracağız” denildi.