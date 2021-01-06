Makina Enerji A.Ş. 2021’e ihracatla başladı

EROL TAŞKAN

Un ve yem fabrikası makinaları üreterek, yurt içi ve yurt dışında anahtar teslim fabrika kuran Makina Enerji A.Ş., 2021 yılına ihracatla başladı. 4 TIR makinanın yükleme işlemini tamamlayan firma, Özbekistan’dan korona döneminde aldığı siparişi yola çıkardı.

Hatırlanacağı üzere fabrika Genel Müdürü Celal Manan’ın vefatıyla büyük bir acı yaşayan Makina Enerji ailesi, el ele vererek kenetlendi.

Türkiye ve Çorum ekonomisine olan katkılarını daha da artırmak hedefiyle, korona döneminde küçülmenin aksine büyüme yoluna giden Makine Enerji A. Ş. Günlük 250 ton kapasiteli un fabrikasının montaj çalışmalarına başladı.

Makina Enerji A. Ş. Sahibi Ali Dost, pandemi sürecinde hiçbir kısıtlamaya gitmeksizin bilakis kapasite artırarak bu sürecin üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirterek, “En zor günlerimizde bile Makina Enerji A. Ş. Ailesi olarak kenetlendik, üretimimize devam ettik. O süreçte ortaya koyduğumuz çabaların meyvelerini bugün topluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genelde Türkiye ekonomisine, özelde ise Çorum ekonomisine katkı sağlamanın onuruyla, Çorum’un adını bir bayrak gibi dalgalandırmak, Makina Enerji A.Ş. ailesi olarak tüm yorgunluğumuzu gideriyor. Sürekli yenilenen teknolojimizle üretimini gerçekleştirdiğimiz makinalarımız, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da artan bir pazar payına sahip.” dedi.