‘Manda Çorbası’ Çorum’da

RECEP MEBET

Şanlı Lahmacun Çorum Şubesi, Manda Çorbası’nı müşterilerinin beğenisine sunuyor.

İşletme Yetkilisi Yusuf Tokmak, “Lahmacun ve pide çeşitlerinin yanı sıra patenti işletmemize ait olan Manda Çorbası’nı da Çorum halkıyla buluşturuyoruz” dedi.

“İlk kez manda yoğurdu kullanarak hazırladığımız, kavrulmuş dana eti parçacıkları ve hakiki tereyağla hazırlanan çorbamız kısa sürede büyük beğeni topladı” diyen Yusuf Tokmak, kalite ve lezzette iddialı olduklarının altını çizdi.

İsteğe göre sarımsak ve tereyağlı sos ile servis edilen ve yüksek besleyici değeriyle dikkat çeken Manda Çorbası’nın Türkiye’de sadece Şanlı Lahmacun menülerinde yer aldığını vurgulayan Tokmak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Özel ürünümüzün tadına hayran kalanlar, şehir dışındaki akrabalarına ikram etmek için dahi hediyelik olarak Manda Çorbası götürüyorlar.

Öte yandan Urfa’dan getirdiğimiz yöresel bakliyattan hazırlanan mercimek çorbamız, el yapımı künefemiz, kavurmalı-kaşarlı pidemiz de mutlaka denemenizi tavsiye ettiğimiz özel lezzetlerimiz arasında yer alıyor.

Yaklaşık bir ay önce hizmete giren işletmemiz, haftanın 7 günü 07.00-23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kaliteli ve hesaplı lezzetlerimizin tadına varmak isteyen herkesi Karakeçili Mahallesi Azap Ahmet Sokak numara 33’te faaliyet gösteren Şanlı Lahmacun’a bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 20:34