Maske yasağı ile ilgili Valilik'ten yeni açıklama

Çorum Valiliği maske yasağı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Maske kullanımı ile ilgili denetimlerin artacağı ifade edilirken, maske yasağının her yerde değil kapalı alan ve kapalı çalışma alanlarında zorunlu olduğu ifade edildi.

Salgınla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile; cami, cemevi ve mescitlerde, AVM’lerde, lokanta, cafe, pastane, kahvehane, kıraathane vb. iş yerlerinde, tüm pazar (hayvan, oto, sosyete pazarları dahil) yerlerinde, market, bakkal, fırın vb. ve her türlü ticarete konu satış yerlerinde, berber ve kuaförlerde, bankalar ve PTT şubelerinde, eczaneler, kargo şirketleri ve noterlerde, ayrıca; mezarlık ziyaretlerinde, toplu taşıma araçlarında, ticari taksilerde, parklarda, cenaze definlerinde, nikah törenlerinde, meclis toplantılarında, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile tüm iş yerleri ve tüm kapalı ve toplu kullanım alanlarında maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada; "Tüm vatandaşlarımızın maske kullanma hususuna riayet etmeleri hem şahsi hem de toplum sağlığının korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bugüne kadar, salgınla mücadele konusunda kurallara ve kısıtlamalara tereddütsüz bir şekilde riayet ederek mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütmemizi sağlayan halkımızın maske kullanımı konusunda da gerekli dikkat ve özeni göstermesini ümit ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık ve afiyetler diliyorum." denildi

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 19:52