Maskesi olmayan vatandaşlar markete alınmadı!

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar ve market gibi toplu alanlarda maske takma zorunluğunun getirilmesinin ardından Çorum’da da maskesi olmayan vatandaşlar alışveriş yapamadı.

Market yetkilileri açıklanan tedbirler kapsamında maskesi olmayan vatandaşları içeri alamayacaklarını belirtti. Maskesi olan vatandaşlar da tedbir amaçlı belli sayılarla içeri alınırken, maskesi olmayan vatandaşlar da maske bulmanın derdine düştü.