Matematiği eğlenerek öğrendiler

Avrupa Komisyonu'nun öğrenme programının ana hareketi olarak 2005 yılında başlatılan eTwinning Topluluğu'nda yer alan 6 ülkeden 16 sınıf öğretmenin yer aldığı Learn As You Have Fun, Do Not Fear Mathematıcs (Eğlendikçe Öğren, Matematikten Korkma Sen) projesi, çocuklara matematiği oyun yoluyla sevdiriyor.