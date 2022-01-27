Matematiği eğlenerek öğrendiler

M.BURAK YALÇIN

Avrupa Komisyonu'nun öğrenme programının ana hareketi olarak 2005 yılında başlatılan eTwinning Topluluğu'nda yer alan 6 ülkeden 16 sınıf öğretmenin yer aldığı Learn As You Have Fun, Do Not Fear Mathematıcs (Eğlendikçe Öğren, Matematikten Korkma Sen) projesi, çocuklara matematiği oyun yoluyla sevdiriyor.

Matematik dersini öğrenemeyecekleri ve bu derste başarısız olacakları endişesinin öğrencilerde özgüven eksikliğine, olumsuz benlik endişesine ve akademik yetersizlik duygusuna yol açtığını belirten proje yetkilileri, bu bağlamda “Eğlenerek Öğren Matematikten Korkma Sen” projesi ile öğrencilerin matematik dersine karşı yaklaşımlarının değiştiğini ifade ettiler.

Kuruculuğunu Çorum’dan Meral Kahraman ve Ankara’dan Elif Gülcan Yılmaz’ın üstlendiği projede Türkiye’yi Bursa’dan İlknur Kıldan, Bülent Kıldan, Serap Yılmaz, Sakarya’dan Esma Şimşek, Bilge Yıldız, Kayseri’den Çiğdem Fırtına ve Tunceli’den Öznur Çakmak Demir temsil etti.

Ayrıca projeye Kuzey Makedonya,Azerbaycan,Sırbistan,Gürcistan ve Arnavutluk’tan öğretmenlerde katıldı.

Eylül ayında başlayan projenin Şubat ayında sona ereceğini aktaran proje yetkilileri bu kapsamda öğrencilere matematiği sevdirmek için birçok etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, öğrenciler tarafından hazırlanan materyaller, oyunlar, şarkılar, yarışmalar ve drama gibi faaliyetlerle matematik öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiklerini söylediler.