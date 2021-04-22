‘Meclisimizin şan ve şerefi bizlere emanet’

Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, “Milletimizin zor şartlar altında kurduğu ve her türlü şerre rağmen lekeletmediği Meclisimizin şan ve şerefi, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir.” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Baro Başkanı Kenan Yaşar, şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 1920 tarihi Anadolu topraklarında Türk milletinin yeni bir başlangıç yapmasının, yeniden ayağa kalkışının, emperyalist güçlerin vatan topraklarından barınamayacağının bir ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi ise millet olarak çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir tezahürüdür. Bütün bu duygularla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum.”