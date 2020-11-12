Meclisin şanssızlığı parasızlıkmış!

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi 4 Kasım 2020 tarihinde yapılan toplantısında bütçe üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş 430 bin TL’lik bütçeyi az bulduklarını söyleyerek, spora ayrılan bütçeyi eleştirmişdi.

Dünkü yapılan toplantıda gündem dışı söz alarak konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş da geçtiğimiz hafta bütçe görüşmelerinde sporla alakalı yaptığı açıklama ile ilgili, “Kamuoyunda maksadı dışında, yanlış yönlere çekilecek şekilde aktarıldığını görmekteyim. Spor için aktarılan paranın gereksiz olduğuna dair bir ifadem yoktur” dedi.

‘SPOR SEVDALISI BİRİYİM’

Konuşmasında vurgulamak istediğinin bu yıl engellilere daha fazla bütçe ayrılması olduğunu ifade eden Mehmet Bektaş, “Yapılan eleştiriler tamamen kaynakların verimli ve adil kullanımı, tüm vatandaşlarımıza fırsat eşitliği sunmak içindir. Ben spora karşı değil spor sevdalısı biriyim. Ben bütçede engelli kardeşlerimize daha çok önem verilmesini vurgulamak istemiştim” diye konuştu.

Bu dönem meclisin en büyük şanssızlığının parasızlık olduğunu vurgulayan Bektaş, “Gönül isterdi ki amatör spor kulüplerine 150 bin TL değil 1.5 milyon TL verelim. Geçmiş dönemde güzel hizmetler yapılıp, borçlandırma yapılmış. Çorum FK Başkanı Fatih Özcan da takdire şayan başarılara imza atıp hizmet etmektedir. Mecitözülü hemşehrisi olarak gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bektaş, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda bütçe kalemlerinde spor malzemesi alımına 150 bin TL bütçe ayrıldığını belirterek, “Engellilere 100 bin TL değil 500 bin verilsin. Olmazsa olmazlarımız onlar. Spora 150 bin TL ayrılmış. Geçen sene bütçe ayırmadığımız halde kılıfına uyduruldu yine verildi. Yazık günah değil mi? Çok mu önemli. Spora her sene mi para vereceğiz. Çorum turizm bölgesi. Gayretli çalışmalar yapılıyor. Gurur duyuyoruz. Daha da ön planda tutmalıyız” demişti.

İl Genel Meclisi Kasım ayı onuncu toplantısını dün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Osman Günay Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantı bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Tutanak özetinin ardından İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Bütçeyle ilgili bilgi veren Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Fatih Mehmet Şahbaz, 22 milyon 70 bin TL teklif ettiklerini açıkladı.