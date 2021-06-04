Mecliste Atatürk gerilimi

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Haziran ayı dördüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından gündem dışı konuşmalarda konuşmalarda söz alan CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imamı Mustafa Demirkan’ın Ayasofya Camii'ndeki programda Atatürk'e hakaret ettiğini belirterek şiddetle kınadığını söyledi.

BEK: TARİHLERİNE İHANET EDENLER ULUSAL DEĞERLERİ HEDEF ALIYOR

Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenlerin ulusal değerleri hedef aldığını belirten Yıldız Bek, “Bu zihniyete ve onun savunucularına hatırlatmak isteriz. İstanbul’u 1923’te düşman işgalinden kurtaranda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuranda Atatürk’tür. İl Genel Meclisi Millet İttifakı meclis üyeleri olarak, Atatürk’e yapılan bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

MHP’Lİ AŞIK HDP’Lİ SAKIK’IN SÖZLERİNİ HATIRLATARAK CHP’YE TEPKİ GÖSTERDİ

Yıldız Bek’in konuşması üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da Atatürk’e hakaret eden HDP’li Sırrı Sakık’ın sözlerine neden tepki vermediniz diye tepki göstererek, şunları söyledi: “Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet neyse Atatürk’te bizim için aynıdır, kırmızı çizgimizdir. Kimse hakaret edemez. CHP’li ve İYİ Parti’li arkadaşlardan şunu da beklerdik. “Atatürk’ün genarali olsanız ne yazar it sürüleri” diyenlere de tepki göstermelerini beklerdik. Niye karşılık veremediniz. Gerek meclistekiler gerekse burada konuşanlar. Bugün bir meczup çıkmış birşeyler söylemiş, onu birilerine yamamaya çalışıyorlar.”

Oluşan kısa süreli gerginlik sonrası Meclis Başkanı Mehmet Bektaş oturuma kısa süre ara verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 12:09