Meclis’ten Azerbaycan’a destek

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında belediye meclis üyeleri Azerbaycan'a tam destek vererek, Azerbaycan halkının yanında olduklarını söyledi.

Çorum Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısı dün yapıldı. Toplantının gerçekleştirildiği Turgut Özal Konferans Salonu, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatılırken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da açılış konuşmasında Azerbaycan’ın yanında olduklarını söyledi.

Tüm meclis üyeleri ile birlikte Azerbaycan’ın yanında güçlü bir şekilde durduklarını ifade ederek, “Bundan sonrada tıpkı geçmişte olduğu gibi Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz. 1944’lü yıllarda Boraltan köprüsünde Ruslar’ın vicdanına bırakan Türkler yok artık. Güçlü bir Türkiye var. Libya’da Suriye’de nerede mazlum varsa orada ‘bir dakika’ diyen ve araya giren bir Türkiye var. Tüm Azerbaycan’a dua ediyoruz. Azerbaycan’ın kahraman milleti gereğini yapacaktır. Ancak başka birileri müdahale edecek olursa bizde ölümüne Azerbaycan’ın yanındayız. Rabbim Azerbaycan Türkleri’ne yardım etsin. Onları muzaffer eylesin. Şehit olanlara Allah rahmet eylesin. Gazilere acil şifalar diliyorum. Azerbaycan Bayrağımız Karabağ’ın en üst tepelerine dikilecektir” dedi.

'6-8 EKİM OLAYLARINI UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ’

Konuşmasında 6-8 Ekim olaylarına da değinen Başkan Aşgın, “2014 yılında meydana gelen 6-8 olaylarında şehitler verdik, şehirlerimizi yağmalandı. Sıkıntılı süreçler yaşadık. Şehitlerimize özelliklede kurban eti dağıtırken 16 yaşında şehit edilen Yasin Börü’ye Allah’tan rahmet diliyorum. 6-8 Ekim olaylarını unutmadık unutmayacağız unutturmayacağız. Bu olaylara neden olanları kınıyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında belediyenin çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın şu bilgileri verdi:

“16 Eylül’de hayata geçirdiğimiz ÇORBİS projemizin 6360 abonesi oldu. Daha başlayalı iki hafta olmasına rağmen ilgi yüksek. Çok fazla kullanılıyor. Şehrimiz bisikleti seviyor bisikleti kullanmak istiyor. Bisiklet yollarını ve istasyonların sayısını çoğaltmak için çalışıyoruz. 25 Eylül’de Sanayi İtfaiye Müfrezemizin açılışını yaptık. Bu önemsediğimiz bir konuydu. Şehrin büyük bir bölümüne buradan hizmet verebileceğiz. Geçtiğimiz günlerde Pir Baba Sosyal Tesisimizi açtık. Çorumminia projesinin Çorum’un tarihi ve kültürü için çok önemsiyoruz. Sadece il merkezinde ki değil ilçelerde ki tarihi mekanların minyatürleri de burada sergilenecek. Güzel bir proje ve inşallah bu yılın sonuna açılışını yapacağız. Uluslararası Horasan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu’nu düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu tür sempozyumları desteklemeye devam edeceğiz.

İKİZ KONAK BUTİK OTEL OLACAK

Yeni bir konak projemizi daha hayata geçiriyoruz. İki Konak Projemizin protokolünü imzaladık. Kale’den Ulu Cami’ye uzanan bir Kültür Yolu Projemiz var. Bu proje kapsamında orada bir İkiz Konak bulunuyor. Buranın restorasyonu ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde ki girişimlerimiz neticelendi. 1,5 milyon liralık kısmını Bakanlık verecek bizde belediye olarak geri kalanını tamamlayacağız.

Bu konağı butik otel olarak kullanacağız. Kale içinde fonksiyon verilecek binalardan birtanesi de butik otel olacak. Tarihi doku içinde konaklamak isteyenler için bir yerimiz olsun istiyoruz. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında inşa ettiğimiz 35 kişi kapasiteli Refakatçı Misafirhanesi projemizi birkaç ay içinde bitireceğiz. Vali Paşa Konağı tadilat ihalesi bugünlerde gerçekleştirilecek. BİLSEM’e Z Kütüphane yapacağız.

GIDA BANKASINA YENİ YER

Binlerce kişiye hizmet verdiğimiz Gıda Bankası mekânsal olarak yetersiz kaldığı için Akşemseddin Cami altında bulunan alanı kiraladık ve yakında Gıda Bankası’nı buraya taşıyacağız.

4 ADET SEMT SAHASININ İHALESİ YAPILACAK

Şehrin farklı mahallerinde yaptıracağımız 4 adet semt sahasının ihalesinin hazırlığındayız. Bahçelievler, Ulukavak, Gülabibey ve Üçtutlar Mahalleri’ne 4 adet semt sahası yapacağız. Gençlerimize hayırlı olsun. İhale süreçlerini tamamlamak üzereyiz.

MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ BİNA

Mezarlık Müdürlüğümüze Ulu Mezarlığın Hıdırlık kavşağı giriş kapası yanına yeni hizmet binası yapacağız. Bugünlerde ihalesini yapacağız. İçerisinde gasilhane, morg ve taziye alanları bulunacak.

AKKENT MAHALLESİNE KAFETERYA YAPILACAK

Akkent Mahallesi’nden sürekli kafeterya talebi geliyordu. Biz orada şehri gören bir noktaya kafeterya inşa edeceğiz. İhale hazırlığı içindeyiz. Ancak biz işletmeyeceğiz. İhale ile kiraya vereceğiz. Binevler’de Zikrullah Cami bahçesine de alışveriş yapılabilecek bir mekan kazandıracağız. Çatak bölgesinde Gençlik Kampları yapacağız. Protokol hazırlıkları devam ediyor. Genişçe bir alanda hayata geçireceğimiz projede bungalov evler ile farklı sportif çalışmaların yapılabileceği bir alanlar yer alacak. Düğmeye basmış durumdayız. Nikah Sarayında başlatılan tadilat bitmek üzere ve yakında yeniden yerinde hizmet vermeye başlayacak.”

CHP’DEN AZERBAYCAN’A DESTEK

Gündem dışı konuşma yapan ve Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyona değinen CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, “Tarih boyu varolan Türk ismini hala o bölgede yaşatan kardeşlerimizin haklı davasında tek millet iki devlet anlayışının ilelebet devam etmesi bakımından önemsiyoruz. Kalbimizle yüreğimizde orada ki soydaşlarımızın dindaşlarımızın yanındayız” dedi.

‘METRUK YAPILARA ÇARE BULUNMALI’

Gündem dışı konuşma yapan CHP’li Meclis Üyesi Erkan Özbal ise Ulukavak Mahallesi başta olmak üzere şehrin farklı noktalarında ki metruk binaların yıkımı konusunda belediyenin yardım etmesini istedi. Özbal, binalara yakın elektrik direkleri konusunda da vatandaşların rahatsız olduğunu ifade ederek, YEDAŞ’ın gerekeni yapmasını istedi. Özbal, ayrıca gençlerin kaykay pisti taleplerini de dile getirdi. Başkan Aşgın ise gençlerin şimdilik Bosna Parkı’nda bulunan kaykay pistini kullanmalarını isteyerek, “Eski stadyumun yerine yapacağımız sosyal donatılar içinde kaykay pistide bulunuyor” dedi.