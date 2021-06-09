Mehmet Bölükbaş hayatını kaybetti

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Ortaköy ilçesi Aşdağul Beldesi eşrafından Mehmet Bölükbaş (85) vefat etti.

Mihema Bebe Mağazası sahiplerinden İbrahim, Adem ve Memiş Bölükbaş ile İl Özel İdaresi’nden emekli Hasan Bölükbaş ve Ermezü Giyim sahiplerinden Erdem Bölükbaş’ın babası Mehmet Bölükbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Aşdağul Beldesi’ne götürülecek. Öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından belde mezarlığında dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Mehmet Bölükbaş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.