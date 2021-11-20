Mehmet Fatih Gök güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Türk Sağlık-Sen Çorum Şubesi, 7. Olağan Genel Kurul Toplantısını bugün gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Fatih Gök yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen genel kurul toplantısına MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Ahmet Sözüdoğru, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Şakir Tuncay’ın başkanlığını yaptığı genel kurulun divan üyeliklerine ise Yaşar Çoban ile Süleyman Özcan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda Türk Sağlık-Sen Çorum Şubesi Başkanı Mehmet Fatih Gök ile MHP İl Başkanı Agah Karapıçak bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından faaliyet ve denetleme raporu okunarak ibraz edildi. İbrazın ardından ise seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Fatih Gök yeniden başkanlığa seçildi.

Mehmet Fatih Gök’ün yönetimi şu isimlerden oluştu: “Banu Gündemir, Haydar Çiftoğlu, Yasin Özkan, İlknur Türk, Murat Sarıkoca, Bahaddin Alıcı

Denetleme Kurulu: Bilal Zobu, Selim Zakin, Yurdagül Kökçü

Disiplin Kurulu: Lütfi Küçük, Yeşim Tavlı Kızıldağ, Fatih Mehmet Kesergen

Üst Kurul Delegeleri: Mehmet Fatih Gök, Haydar Çiftoğlu

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021, 14:00