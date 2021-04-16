Mehmet İhsan Ejder son yolculuğuna uğurlandı

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Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder’in amcası, Mehmet İhsan Ejder (72) vefat etti.
Merhum Saatçi Hüsnü Ejder’in oğlu, Ferdane Ejder’in eşi, Hatice Güler, Berrin Yalçın ve Zeynep Zengin’in babası Mehmet İhsan Ejder hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün saat 14.00’te Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
HAKİMİYET, Mehmet İhsan Ejder’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 16:54