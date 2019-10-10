Mehmetçik için eller semaya kaldırıldı

FATİH BATTAR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı için tüm Türkiye'de dün sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okundu.

Çorum’da da binlerce kişi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sabah namazında Ulucami'ye akın etti. Harekatın başarılı geçmesi ve Mehmetçiğinin zaferi için eller semaya açıldı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Çorumlular sabah namazında Ulucami'de bir araya geldi. Kılınan sabah namazın ardından Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm Mehmetçikler için dua edilerek, vatanın güvenliği, milletin huzuru, bölgede barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman güvenlik güçlerine muvaffakiyetler dilendi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 18:21