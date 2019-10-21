Mehmetçiklere moral mektubu

RECEP MEBET

Bekir Aksoy İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, vatan savunmasında görev alan Mehmetçiklere moral için mektup yazdılar.



Sınıf Öğretmeni Yahya Bolat’ın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kaleme alınan mektuplar, PTT Başmüdürlüğü aracılığıyla Akçakale Hudut Karakolu’na gönderildi.

Bazı velilerin de hazır bulunduğu etkinlikte konuşan PTT İşletme Personeli Yılmaz Oktay, duyarlılıklarından dolayı öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Mektupları postaya verdikten sonra PTT binasını da gezen öğrencilere, sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler verildi.

Düzenlenen etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.