Melikgazi Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınavlar farklı tarihlerde yapılacaktır.

Sözlü sınav 29.06.2021 tarihinde Melikgazi Belediyesi Grup toplantı odasında saat:10:00’ da (mesai günlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında) başlayacaktır.

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