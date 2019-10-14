Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü

Çorum İl Sağlık Müdürlüğünce meme kanserine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Hürriyet Meydanında toplanan vatandaşlar, "Erken fark edersen, çok şey fark eder", "Kanser sorununuz olmasın, kontrol amacınız olsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Alanda dağıtılan pembe balon ve kaşkollara harekete geçen vatandaşlar Saat Kulesi'nden kentteki bir alışveriş merkezine kadar yürüdü.

Yürüyüşe İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hüseyin Göksal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış, Onkoloji Hastalıkları ile Savaşma Derneği (ONKO-SAV) üyeleri, lise öğrencileri ve sağlık çalışanları katıldı.