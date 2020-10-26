Memur Sen Macron'u ve Fransa'yı protesto edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron’un İslamı ve peygamber efendimizi hedef alan sözlerine ilişkin Memur Sen tarafından yarın 81 ilde eş zamanlı protesto gösterisi yapılacak.

Peygamberim efendimize hakaret eden karikatürleri Fransa’da kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam karşıtlığını tırmandırmaya devam ederken Memur Sen de yarın tüm Türkiye genelinde ‘İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil,küstahlıktır.' diyerek Fransa’yı ve Macron'u protesto edecek.

Saat 12.30’da gerçekleştirilecek protestoya tüm Çorum halkı davet edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020, 17:32