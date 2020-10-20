Meral Alkan vefat etti

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Çorum Devlet Hastanesi'nden emekli merhum İsmail Alkan'ın eşi Meral Alkan (67) vefat etti.

Ali ve Muzaffer Örs'ün ablası, gayrimenkul danışmanı Mustafa Alkan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erdoğan Alkan'ın annesi Meral Alkan hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün saat 10.30'da Çorum Özel Hastanesi morgundan alınarak Çiftlik Mezarlığı'na götürülecek. Saat 11'de kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Meral Alkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.