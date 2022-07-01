Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Alacak

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi 8 Uzman istihdam edecek.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca 8 adet Uzman Personel pozisyonu için 08 Ağustos-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı gerçekleştirilecek.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 29 Temmuz 2022 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.

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