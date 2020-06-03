Merzifon Havalimanında uçuşlar yarın başlıyor

Amasya Merzifon Havalimanında Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan uçuşlar yarın yeniden başlıyor.

İlk etapta haftanın üç günü olacak şekilde planlanan uçuşlar alınan önlemler çerçevesinde gerçekleşecek. Havaalanlarında öncelik yolcu güvenliği olacak. Havaalanını kullanacak yolcuların sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirler ve kişisel koruyucu donanımları kullanımın zorunlu olacak. Uymayanlar kişiler havaalanı ve tesislerine ve uçağa kabul edilmeyecek.

Havaalanına ulaşım için kullanılan özel toplu taşıma servislerinde seyreltilmiş oturma düzeni ile sosyal mesafe uygulaması (en az 1 metre) çerçevesinde yolcu taşınması sağlanacak, sürekli takip ve kontrol edilecek. Havaalanına ulaşım için özel toplu taşıma servislerini kullanacak olan yolcuların maskesiz servis kullanımına izin verilmeyecek. Havaalanını kullanan yolculara termal kamera ve/veya temassız ısıölçer ile vücut sıcaklık ölçümleri uygulanacak. Yolcuların termal kamera veya temassız ısıölçer ile vücut sıcaklık ölçümü terminal binası girişinde işletici kuruluş tarafından gerçekleştirilecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçisi haricinde yolcu olmayanların (karşılayıcı/uğurlayıcı) terminal binalarına girişlerine izin verilmeyecek.

Bilet satış, bakım onarım vb. amaçlarla gelen kişilerin durumları havalimanı işletmecisi tarafından ayrıca değerlendirilecek. Maskesiz kişilerin havaalanı ve mütemmimlerine girişine izin verilmeyecek.

Sağlık Bakanlığınca havayolu seyahatine uygun olmadığı belirlenen ve havayollarına bilişim sistemleri üzerinden bildirilen yolcular taşınmayacak. Riskli bölgelerden gelecek yolcular için sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirlere ilaveten teması minimuma indirmek amacıyla, fiziki şartların elverdiği durumlarda diğer yolculardan farklı giriş çıkış noktaları kullanımı sağlanacak. Riskli bölgelerden gelen yolcuların termal kamera/ateş ölçümleri terminal girişinde yapılacak. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan yolcular tıbbi maske takılarak havaalanı sağlık birimine yönlendirilecek. Havayolunu kullanacak yolculardan korona virüs ile ilgili kişisel bilgileri Sağlık Bakanlığı ve gerektiğinde üçüncü ülkeler ile paylaşılmak üzere istenebilecek. Yanlış bilgi verenler hakkında cezai yaptırımlar uygulanacak ve uçuşuna izin verilmeyecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 16:05