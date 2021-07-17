Meteoroloji'den sıcak çarpmasına karşı uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu' yayımlandı. Rapora göre, Çorum'da bayramın 1 ve 2.günü hava sıcaklığı 40 derece civarında seyderecek. Bayramın üçüncü günü ise sağanak yağış tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021, 18:19