Meteoroloji'den sıcak çarpmasına karşı uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  Kurban Bayramı'nda mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den sıcak çarpmasına karşı uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  Kurban Bayramı'nda mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu' yayımlandı. Rapora göre, Çorum'da bayramın 1 ve 2.günü hava sıcaklığı 40 derece civarında seyderecek. Bayramın üçüncü günü ise sağanak yağış tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021, 18:19
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