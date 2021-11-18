Metin Külünk geliyor

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Çorum'da düzenlenecek konferansta konuşacak.

Akıncılar Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve DATEM ortaklığında düzenlenecek ‘Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Konumu’ başlıklı konferans, 20 Kasım Cumartesi günü saat 18.30’da Turgut Özal konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Akıncılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağdaş, küresel dünyada son gelişmeler ve Türkiye’nin bu gelişmelere olan reaksiyonunun ela alınacağı konferansa tüm Çorumlular’ı davet etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, 10:15