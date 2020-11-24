RECEP MEBET

Çorum inşaat sektörünün tanınmış firmalarından olan Metin Hafriyat’ın kurucusu Metin Nalıncı vefat etti.

Metin Hafriyat sahiplerinden Mitat Nalıncı’nın babası, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyesi Şükrü Türkoğlu, Naci Yalçın ve Kamil Özdemir’in kayınpederi Metin Nalıncı yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün (Çarşamba) saat 10.00’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulu Mezarlığa getirilecek. Kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Metin Nalıncı’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.