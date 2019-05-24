Mevlana Çarşısı’nda iftar

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Yeniyol Mahallesi Sel Sokak esnafı önceki akşam düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Mevlana Çarşısı önünde gerçekleşen iftar programına Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, işyeri sahipleri ve çalışanlar ile aileleri katıldı.

Ramazan Ayı dolayısıyla düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle başladı.

Atıf Tolga Kayişoğlu ve Talha Sekmen öncülüğünde, Sel Sokak esnafının elbirliğiyle düzenlediği programda yaklaşık 150 kişi aynı anda iftar etti.

Program hakkında bilgi veren Tolga Kayişoğlu, Ramazan Ayı münasebetiyle gerçekleştirdikleri iftar programı ile esnaf arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Sel Sokak esnafının ortaya koyduğu örnek dayanışmanın süreceğini dile getiren Kayişoğlu, düzenledikleri iftar programını geleneksel hale getirmeyi planladıklarını kaydetti. Kayişoğlu, Park Catering Toplu Yemek ve organizasyonda emeği geçenler ile tüm katılımcılara teşekkür etti.

İftar vakti öncesinde başlayan yağmura rağmen başarıyla gerçekleştirilen iftar programı, yapılan ikramların ardından dua ile sona erdi.