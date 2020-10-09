Mevlüt Bilgin Hakk'a yürüdü

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Çorum'un tanınmış simalarından, gönül ehli Mevlüt Bilgin (92) vefat etti.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bilgin, Kuran Kursu Öğretici İsmail Bilgin ve İbrahim Bilgin'in babası Mevlüt Bilgin, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün (Cumartesi) saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nden alınarak Ulu Mezarlık'a götürülecek. Burada kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Mevlüt Bilgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.