Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları görüşüldü

19 Nisan 2017 tarihinde “Mevsimlik Tarım İşçileri ile ilgili 2017/6 sayılı genelge” Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve mevsimlik tarım işçileri ile ilgili çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlar eliyle işbirliği halinde yürütülmesine ilişkin Çorum’da mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sıkıntılar görüşüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden Çorum’a gelen vatandaşların ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalar görüşüldü. Alınacak tedbirlerin doğru anlaşılması ve uygulanması için tedbirlerden sorumlu kurum ve kuruluşlarca; işçilere, tarım aracılarına, işverenlere ve yöre halkına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu İl Koordinatörü, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, bir sunum gerçekleştirerek önceki dönemlerde yapılan çalışmaları ve 2020 yılında hazırlanacak eylem planı hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 13:29